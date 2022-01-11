Кому з українців відмовлятимуть у бустерній дозі вакцини від COVID

Українці, які раніше ніж через 6 місяців після другого щеплення захочуть зробити бустерну дозу вакцини від коронавірусу, не зможуть її отримати.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС Україна.

За його словами, оптимальний термін запровадження дози бустера становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть якщо за 10 місяців прийде, то все одно буде бустер.

Також Кузін наголосив, що нова хвиля коронавірусу вже близько, тому потрібно негайно робити щеплення - і дорослим, і дітям.

Санлікар зазначив, що майже 50% українців вже зробили щеплення. Кілька днів, як в Україні роблять бустер. Його отримали вже 20 тисяч людей.

Він зауважив, що тривалість і розмах нової хвилі сплеску коронавірусу буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу.

Кузін наголосив, що до початку нової хвилі розраховують на показники у 300- 400 тисяч щеплений бустерною дозою людей. І переважно фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках. Оскільки ці сфери є ключовими під час спалахів.

"Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", - сказав він.

Кузін додав, що панують відправити окремі мобільні бригади робити бустер в організовані колективи.