Локдауну через Омікрон в Україні не буде - Ляшко

Захворюваність на COVID-19, зокрема і штаму Омікрон, зараз зростає, проте число госпіталізованих не збільшується.

Як передає Укрінформ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Полтавській обласній державній адміністрації.

"Зростає кількість випадків, але не госпіталізацій. Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає червону зону", - сказав Ляшко.

За його словами, за наявності достатньої кількості вакцини проти коронавірусної інфекції, говорити про локдаун по всій країні недоречно. Тому як тільки в країні рівень вакцинації досягне 70%, можна буде забути й про адаптивний карантин.

Станом на 10 лютого у "червоній" зоні перебувають дві області - Івано-Франківська та Рівненська. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській - "червоний" рівень епіднебезпеки почне діяти з 11 лютого.