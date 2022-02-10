Ляшко вважає, що Україна вийшла на пік захворюваності на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко впевнений, що Україна зараз перебуває на піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це він сказав на брифінгу під час візиту до Полтави 10 лютого, трансляцію вів канал "Рада".

"На мою точку зору, пік захворюваності ми вже маємо, ми фіксуємо по 41 тис. випадків за добу. Приємна новина - що в цю хвилю зростає кількість випадків, але не зростає кількість госпіталізацій, тому стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без наднавантажень. Зараз великі навантаження саме на первинну медичну допомогу, тому Міністерством було прийнято ряд управлінських рішень, які повинні зменшити навантаження на сімейних лікарів", - сказав він.

За словами Ляшка, одним із таких рішень є можливість відкриття лікарняного дистанційно.

Від початку епідемії в Україні підтвердили 4,4 млн випадків коронавірусної інфекції, померло 102,2 тис. пацієнтів.

На початку 2022 року епідемічна ситуація в Україні погіршилася. З 24 січня до "червоної" зони карантину перейшла Івано-Франківська область. Рівненська область зробила це 27 січня.

11 лютого у "червону" зону перейдуть Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. За матеріалами Гордон.