МОН скасувало ДПА для учнів 4 і 9 класів

Міністерство освіти та науки звільнило від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти цього навчального року.

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що такі дії вимушені, адже головне це збереження здоров'я та життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

"Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, сказав він.