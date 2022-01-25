Нацвідбір Євробачення 2022: названо фіналістів та ведучих конкурсу
Цьогоріч плануються зйомки одного епізоду шоу, а не трьох, як було раніше.
Напередодні стали відомі імена фіналістів нацвідбору міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2022. Про це стало відомо з трансляції пресконференції Суспільного мовлення і Friends Production, на якій оголосили вісімку фіналістів.
Ними стали:
- Alina Pash — "Тіні забутих предків",
- Wellboy — "Nozzy Bossy",
- Cloudless — "All be Alright",
- LAUD — "Head Under Water",
- Michael Soul — "Demons",
- Kalush Orchestra — "Стефанія",
- Our Atlantic — "Моя любов",
- ROXOLANA — "Girls".
"Через пандемію нацвідбір не проводився з 2020 року. За цей час в українських музикантів явно накопичилася енергія та матеріал і гідних заявок було дуже багато!", — зазначили організатори шоу на сайті нацвідбору.
Фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Проте знімання двох півфіналів та фіналу, як це було раніше, до пандемії, не буде.
Оголошення шорт-ліста учасників Нацвідбору Євробачення 2022
Ведучою Нацвідбору стане українська телеведуча та YouTube-блогерка Маша Єфросініна, а в грін-румі спілкуватися з артистами буде український коментатор та ведучий Тимур Мірошниченко. Склад журі буде відомий пізніше.
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