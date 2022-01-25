Нацвідбір Євробачення 2022: названо фіналістів та ведучих конкурсу

Цьогоріч плануються зйомки одного епізоду шоу, а не трьох, як було раніше.

Напередодні стали відомі імена фіналістів нацвідбору міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2022. Про це стало відомо з трансляції пресконференції Суспільного мовлення і Friends Production, на якій оголосили вісімку фіналістів.

Ними стали:

Alina Pash — "Тіні забутих предків",

Wellboy — "Nozzy Bossy",

Cloudless — "All be Alright",

LAUD — "Head Under Water",

Michael Soul — "Demons",

Kalush Orchestra — "Стефанія",

Our Atlantic — "Моя любов",

ROXOLANA — "Girls".

"Через пандемію нацвідбір не проводився з 2020 року. За цей час в українських музикантів явно накопичилася енергія та матеріал і гідних заявок було дуже багато!", — зазначили організатори шоу на сайті нацвідбору.

Фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Проте знімання двох півфіналів та фіналу, як це було раніше, до пандемії, не буде.

Оголошення шорт-ліста учасників Нацвідбору Євробачення 2022

Ведучою Нацвідбору стане українська телеведуча та YouTube-блогерка Маша Єфросініна, а в грін-румі спілкуватися з артистами буде український коментатор та ведучий Тимур Мірошниченко. Склад журі буде відомий пізніше.

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