Оголошено весь список учасників Нацвідбору на Євробачення 2022

Оголошено повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2022. У ньому 27 учасників, які поборються за право представляти Україну у відомому пісенному конкурсі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Список учасників

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Віка Ягич

Східзахід

Юлія Тимочко

Наступного тижня буде оголошено список фіналістів і відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі. При цьому у фіналі буде тільки 8 учасників.

Цікаво, що в Нацвідборі цього року хотіли взяти участь 284 виконавців. Коли буде фінал Нацвідбору

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Євробачення 2022

Господарем Євробачення 2022 є місто Турин в Італії. Великий фінал пройде в Арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали - 10 і 12 травня.

Український гурт GO_A, який брав участь у Євробаченні цього року, виграв конкурс Eurovision Awards. Музиканти отримали престижну нагороду перед Новим роком. За матеріалами РБК-Україна.