Повністю вакцинованих від COVID українців вже 15 мільйонів

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 15 мільйонів людей, бустерну дозу вакцини - близько 600 тисяч осіб. При цьому загалом зробили майже 31,25 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 61 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

За добу 15 лютого в Україні 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу - 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу - 17 709 людей.

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу - 15 613 183 людини, отримали дві дози - 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу - 24 747 людей, бустерну дозу - 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.