Різкий стрибок: понад 32 тисячі випадків Covid за добу в Україні

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 - це різкий стрибок і абсолютний максимум за 2 роки пандемії.

Рівень госпіталізацій та летальність залишаються на попередньому рівні: у лікарні в середу поклали 3 016 осіб, померли 154 хворих.

Одужали 5 237 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Серед 32 тисяч хворих - 4 847 дітей (15%) і 797 (2,5%) медпрацівників.

Найгірша ситуація з захворюваністю в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696) і Житомирській 2467 областях, у Києві (2012) , в Одеській (1939) та Сумській (1909) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 946 202 рази, зафіксували 99 738 смертей та 3 601 952 одужання.

За 11 місяців вакцинації проти коронавірусу щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу - 15 250 200 людей, дві дози - 14 549 494 людини, додаткову дозу - 14 921 людина, бустерну дозу - 271 119 людей.