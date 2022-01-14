Старий Новий рік та день Василя: народні прикмети

Опівночі 14 січня настає Старий Новий рік та свято Василя. Цього дня хлопці та хлопці ходять засівати, а жінкам краще сидіти вдома.

Повір'я та традиції

Вважається, що на Старий Новий рік чоловік має першим зайти в будинок. Вважається, що посівати повинні хлопчики, бо саме чоловік повинен першим увійти в будинок в Старий Новий рік - в такому випадку господарів чекає щастя і достаток. Якщо 14 січня першою поріг будинку переступить дівчина, - це недобрий знак. Посівати прийнято зерном, яке ні в якому разі не можна викидати. Посіяне зерно слід зібрати і зберігати до весни, а після змішати з зернами для посіву та засіяти в землю. Наші пращури вірили, що якщо в домі хоча б один раз не посіють зерном, то весь рік буде невдалим.

З щедрувальниками та посівальниками найкраще "розраховуватися" солодощами - якщо давати їм гроші, то можна втратити благополуччя в домі на цілий рік.

Жінкам краще сидіти вдома, оскільки за повір'ями вони завдають невдачі, якщо зайдуть першими до будинку.

14 січня заведено одягати новий одяг та ошатними зустрічати свято, щоб залучити добробут на весь рік. У будинку має бути чисто та акуратно.

Українські посівалки для дітей

Сію, сію, посіваю Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік Було краще, ніж торік!

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Сію-сію-посіваю, З Новим Роком вас вітаю, Відкривайте сундучок та давайте п'ятачок!

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Сію, вію, посіваю, З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два, А на многії літа!

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Сію, вію, посіваю, З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку, і в мішку, і в коморі, і в оборі, в ложці, в мисці, і в колисці!

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Сію, сію посіваю З Новим роком вас вітаю З Новим роком й з Васильком Дайте гроші з кошельком.

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Сійся-родися, жито, пшениця, Всяка пашниця: Зісподу корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові, З Новим роком та Різдвом Христовим!

Чого не можна робити:

Цього дня не можна сваритися і лихословити, сумувати та плакати. Також вважалося поганою прикметою виносити сміття та займатися домашньою роботою - шити, прибирати, прати. 14 січня намагалися не рахувати дрібниці і не сідали за стіл у темному та неакуратному одязі.

На Старий Новий рік не слід позичати гроші або самому позичати, щоб не ходити в боржниках.

Народні прикмети 14 січня:

Сонце світить - до гарного врожаю фруктів; іній на деревах - до врожаю хліба; сніг - до багатого врожаю зерна; відлига - до дощового літа; хуртовина мете - до врожаю ягід.

Іменинники сьогодні: Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.

За матеріалами Українські Новини, Дзвін