Студенти Києво-Могилянської академії пікетують уряд з вимогою відставки Шкарлета

Біля будівлі Кабінету міністрів у п'ятницю, 4 лютого, відбувається пікет, який організувало студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія (НаУКМА), з вимогами відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За інформацією агенції "Інтерфакс-Україна", пікет проходить під назвою "Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!". У мітингу також беруть участь студенти з інших університетів. Зокрема, як повідомляє LB.ua, до акції долучилися студенти Київського політехнічного інституту.

Біля Будівлі уряду зібралися майже 500 осіб і люди продовжують прибувати, в руках вони тримають плакати з написами: "#SaveMohylyanka", "Навіщо мені система, яка працює проти мене", "КМАрафон з відставки Шкарлета", "МОН, згадай закон", "Освітою не торгують", "Скасуй міністра, а не вибори", "Свободу вибору".

На акції також присутні голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, якого обрали президентом "Могилянки", а також народна депутатка з фракції "Голос" Інна Совсун.

"НаУКМА не твоя, от ти й бісишся" - під Кабміном студенти Києво- Могилянській академії вимагають відставки міністра освіти Шкарлета. Акція відбувається на тлі скандалу щодо виборів президента вишу pic.twitter.com/VWFf9EFg4Y - hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022

Близько ста студентів долучились до акції "Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!" з вимогою відставки міністра освіти Шкарлета pic.twitter.com/MwmVORf2JW - СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) February 4, 2022

Основними вимогами протестувальників є: відставка міністра освіти і науки Сергія Шкарлета; підписання контракту з обраним президентом університету Сергієм Квітом; автономія українських університетів.

Нагадаємо, студенти "Могилянки" оголосили страйк 3 лютого, після того, як Міністерство освіти не визнало вибори президента НаУКМА, на яких більшість голосів отримав Сергій Квіт, і підписало наказ про повторні вибори, які мали відбутися 27 квітня. Після оголошення страйку МОН скасувало наказ про перевибори президента НауКМА. За матеріалами Zaxid.net