Термін отримання бустерної дози вакцини від коронавірусу скорочено зі 180 до 90 днів

В Україні термін для запровадження "бустера" становитиме від 90 до 270 днів після останнього щеплення.

Це стосується також вакцинації однією вакциною та змішаних схем вакцинації.

Крім того, тепер у сертифікаті COVID після бустерної дози з'являться слова "booster/бустер".

Змінено терміни повторної вакцинації. Як уточнили в МОЗ агентству Інтерфакс - Україна, рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після первинного курсу вакцинації, незалежно від вакцини, якою щеплена людина.

А українці з ослабленим імунітетом, які отримали додаткову дозу, також зможуть вакцинуватись бустерною дозою через 3-6 місяців.

Також в Україні змінили можливі схеми міксування вакцин COVID-19.

Нові схеми закріплені у позиції Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

За даними МОЗ, для першої та другої дози можна застосовувати такі схеми:

Інфографіка: moz.gov.ua

Для бустерної дози краще використовувати м-РНК-вакцину (Pfizer або Moderna) або ту, яку ви отримали для базового курсу.

Раніше повідомлялось, що в Україні зареєстрували таблетки "Молнупіравір" для лікування коронавірусу.

За матеріалами Vgorode