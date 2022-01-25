У сутичках під Радою постраждали троє ФОПів та 18 силовиків - поліція

У Києві правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом сутичок під час акції руху "SaveФОП" біля Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

"Сьогодні у зв'язку з проведенням акцій у центрі Києва правоохоронці та нацгвардійці посили заходи безпеки. Під час заходу між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ та вчинили штовханину", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на неодноразові вимоги співробітників поліції припинити свої дії мітингувальники не реагували, тож аби відновити правопорядок, поліцейські "негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили їх".

За даними поліції, у результаті вісімнадцять поліцейських та троє учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Учасники, які чинили супротив законним вимогам правоохоронців та вчиняли протиправні дії, були доправлені до Печерського управління поліції.

"Окрім того, у мережі інтернет поширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу", - заявили в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 25 січня, під будівлею українського парламенту відбулася акція руху "SaveФОП" під назвою "Влада, приймай, або йди геть!", учасники якої протестують проти тотальної фіскалізації.

Мітингувальники, серед іншого, закликають депутатів ВР ухвалити законопроєкти No 5866 та 5866-1, якими пропонується відновити право ФОП 1-4 груп не застосовувати реєстратори розрахункових операцій щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує мінімальної заробітної плати.

Згідно з законодавством, із 2022 року майже всі ФОПи зобов'язані використовувати касові апарати.