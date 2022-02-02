Українці від 14 років зможуть отримати гроші за вакцинацію через "єПідтримка"

Щойно Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що програму "єПідтримка" було розширено на підлітків віком від 14 років.

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єПідтримка в Дії: як отримати 1000 гривень від держави Українець придбав за "ковідну тисячу" пиво та сигарети Українці віком від 60 років можуть придбати ліки за програмою "єПiдтримка"

З понеділка 7 лютого, підлітки, які отримали повний курс щеплення проти COVID-19 зможуть отримати 1000 гривень в рамках програми "єПідтримка". Окрім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на: освітні курси для себе або своєї дитини спортивні товари канцтовари

Тож за допомогою декількох кліків у Дії українці зможуть отримати тисячу гривень та інвестувати їх у навчання. На сьогодні українці вже подали 8 млн заявок у Дії на єПідтримку, оформили 9.1 млн карток та витратили 2.3 млрд гривень.