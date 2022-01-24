Українці віком від 60 років зможуть витратити "ковідну тисячу" на оплату комунальних послуг

В Україні планують розширити сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка" і дозволити людям віком від 60 років витрачати отримані кошти на оплату комунальних послуг. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Протягом лютого ми додатково розширюємо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші на оплату комунальних послуг", - заявив Зеленський.