Уряд скоротив термін дії COVID-сертифікатів до дев'яти місяців

Термін чинності "зелених" COVID-сертифікатів скорочено з 365 до 270 днів.



Кабмін встановив термін дії міжнародного та внутрішнього COVID- сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу на рівні 270 днів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 19 січня, передає "Еспресо.Захід".

Згідно з пояснювальною запискою, таке рішення уряду зумовлено тим, що держави Європейського Союзу почали змінювати терміни дії сертифікатів, а відтак Україна приєдналася до європейських норм.

Новий термін дії цифрового сертифіката змінюється для усіх трьох типів документа: внутрішнього, іноземного та міжнародного. Їхня чинність становитиме 9 місяців і рахуватиметься від моменту отримання людиною другої дози щеплення.

Також своїм рішенням Кабмін затвердив порядок формування COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози. Тобто після третьої дози сертифікат буде діяти ще 270 днів.

За матеріалами Еспресо TV