В Україні число виявлених за добу випадків ковіду наблизилося до 13 тисяч

У вівторок, 18 січня, в Україні підтвердили 12 815 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник із 3 грудня. Тоді в Україні зафіксували 13 206 випадків ковіду.

Учора найбільше хворих виявили в Івано-Франківській області, Києві, а також на Львівщині, Сумщині та Харківщині.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров'я, вчора недугу діагностували у 1 422 дітей і 464 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 2 401 людину, одужали 5 413 осіб,163 пацієнти із коронавірусом померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 780 903 особи, подолали недугу 3 567 336 людей, 98 712 - померли.

Добою раніше в Україні виявили 8 558 нових випадків ковіду.

Міністерство охорони здоров'я назвало основні симптоми омікрону. За даними МОЗ, омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу полягає в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.