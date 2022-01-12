В Україні починається чергова хвиля COVID-19, - НАН

Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Національна академія наук України у прогнозі щодо розвитку захворюваності, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів. Україна, загалом, слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Так як початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" та епідемічними тенденціями низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії", - йдеться в прогнозі.

Також повідомляється, що середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року та 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - протягом тижня 19 - 25 січня 2022 року.

"Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давнини. Таке зростання відбулось переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. У останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, що, зокрема, стала частіше потрапляти до лікарень", - зазначають в Нацакадемії наук України.

"Вакцини надають високий захист проти госпіталізації, рівень якого досі не зазнав можливого зниження на тлі поширення штаму "Омікрон", як це можна очікувати з огляду на дані країн світу. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях", - додали в НАНУ.