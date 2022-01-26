В Україні проведуть масові навчання на випадок надзвичайної ситуації

Міністерство внутрішніх справ проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

Очільник МВС Денис Монастирський під час зустрічі з представниками ветеранських організацій, заявив, що Міністерство внутрішніх справ проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Навчання пройдуть у різних регіонах країни. Він також повідомив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах", - заявив міністр внутрішніх справ.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочала підготовку до цих навчань.

"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - заявив Крук.

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього можуть залучити близько 175 тис. військовослужбовців РФ. Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи.

24 січня 2022 року під головуванням Президента України відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. Серед питань, що розглядалися, - заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточний стан справ в економіці, енергетиці, протидія пандемії коронавірусної хвороби тощо.

На брифінгу за підсумками засідання РНБО секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що влада закликає українців зберігати спокій, наразі наступ РФ фізично неможливий.