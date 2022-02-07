В Україні скоротили термін самоізоляції для хворих на COVID-19

Головною умовою завершення самоізоляції є відсутність симптомів коронавірусу.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

Відомо, що вже через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. У такому випадку не обов'язково робити ПЛР-тест для її завершення.

У МОЗ також повідомили, що самоізоляцію можна завершувати, якщо ще не минуло 5 днів, а тест на коронавірус показав негативний результат.

Варто нагадати, що раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.

Нагадуємо, на Львівщині продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. За минулу добу недугу виявили ще у 2 тисяч 122 осіб.

Серед інфікованих 1 тис. 028 мешканців Львова. 6 лютого фахівці провели 2 758 ПЛР-тестів. У холодильниках не залишилося неперевірених проб. За матеріалами "Вголос".