В Україні тестують національний роумінг

В Україні запускають національний роумінг. Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Тобто, якщо мережа вашого оператора недоступна, можна перемикатися на мережу інших операторів.

Тестовий національний роумінг запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Держспецзв'язку, Міністерством цифрової трансформації й НКЕК.

Під'єднатися до мережі іншого оператора можна дотримуючись такого алгоритму: відключити автовибір мережі: на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор і на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі, знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL, якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу, перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

У Держслужбі радять раз на день намагайтеся повернутись (під'єднатися) до мережі свого оператора - вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

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