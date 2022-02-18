В Україні за добу діагностовано 34 938 нових випадків СOVID

В Україні минулої доби, 17 лютого, зафіксовано 34 938 нових випадків коронавірусу.

За добу госпіталізували 3323 особи; летальних наслідків - 282; одужали - 29 254 особи. Протестували методом ПЛР - 52 932 особи, методом ІФА - 5424, експрес-тестами - 58 269.

Більше нових заражень у Києві (4538) та Одеській області (3587).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 4 672 198 осіб; одужали - 3 896 009 осіб; летальних випадків - 104 106.

Тим часом головний санлікар Кузін заявив, що новий штам Омікрон поширюється в основному серед невакцинованих.

Раніше ми писали, що керівник африканських центрів з контролю за захворюваннями (CDC) Джон Нкенгасонг повідомив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" на 70-80% менш серйозний, ніж "Дельта".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи варто українцям розраховувати на завершення пандемії коронавірусу. За його словами, зараз можна з обережним оптимізмом прогнозувати перемогу над COVID-19 у 2023 році. За матеріалами UA.NEWS