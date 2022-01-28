В Україні за добу понад 34 тисячі нових випадків ковіду

34 408 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 5 341 дитина та 808 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 980 610 осіб; одужало - 3 608 094 особи; летальних випадків - 99 882; проведено ПЛР-тестувань - 17 848 132.

Лідери з поширення COVID-19 за добу: Івано-Франківська область - 2 807 випадків; Львівська область - 2 793 випадки; Одеська область - 2 406 випадків; Київ - 2 384 випадків.