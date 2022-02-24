В'їзд у Київ не закритий: Кличко пояснив, чому ускладнений рух

В'їзд до Києва може бути ускладненим, але він не закритий.

Про це на брифінгу ввечері 24 лютого повідомив київський міський голова Віталій Кличко, передає Укрінформ.

"Нагадаю, що при в'їздах до Києва на контрольно-пропускних пунктах ми обладнали захисні споруди, тому в'їзд у місто може бути ускладненим, але не закритим", - сказав Кличко.

Мер Києва звернувся до громадян, які готові захищати місто, вступати в лави тероборони.

"Вступайте до лав територіальної оборони нашого міста. Зараз ця процедура максимально спрощена. Телефони є в соцмережах тероборони та департаменту муніципальної безпеки Києва", - сказав Кличко.

Київський міський голова наголосив, що нині поширюється дуже багато дезінформації з метою посіяти паніку, та закликав користуватися інформацією з офіційних джерел і не повідомляти в соцмережах про пересування українських військ та авіації.