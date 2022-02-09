З 14 березня можна буде отримати 500 грн за бустерну дозу - Шмигаль

Щеплені бустерною дозою вакцини проти COVID-19 українці отримають з середини березня додатково 500 гривень у рамках програми "єПідтримка", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українці, які зробили бустерну дозу вакцини, з 14 березня зможуть отримати додатково 500 гривень на спеціальний рахунок "єПідтримки", - сказав Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що люди віком від 60 років та особи з інвалідністю І та ІІ групи зможуть витратити кошти в межах програми на ліки та оплату житлово-комунальних послуг.

Раніше сьогодні повідомлялося, що уряд збільшив з чотирьох до дев'яти місяців термін використання однієї тисячі гривень, які отримують українці за два щеплення від COVID-19.

За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку вакцинальної кампанії в Україні бустерну дозу отримали понад 493 тисячі людей. За матеріалами Радіо Свобода.