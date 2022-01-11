За добу в Україні - 5429 нових випадків коронавірусу

За добу 10 січня в Україні зафіксували 5429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 306, медпрацівників - 168).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 915 осіб; летальних випадків - 219; одужали - 7 761 особа.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 709 871 особа; одужали - 3 522 547 осіб; летальних випадків - 97 544; проведено ПЛР-тестувань - 16 995 958.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу 14 842 426 людини, отримали дві дози - 14 039 548, отримали додаткову дозу - 6 669 людей, бустерну дозу - 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.