За добу в Україні зафіксовано 39 620 випадків COVID-19

За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 4 446, медпрацівників - 1 035). Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужало - 9 380 осіб.

За добу найбільше заражень в Одеській (2982), Житомирській (2933) та Львівській (2369) областях. У Києві захворіли ще 2437 людей.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 4 169 897 осіб; одужало - 3 650 854 особи; летальних випадків - 100 809 проведено ПЛР-тестувань - 18 308 056.