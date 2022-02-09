За минулу добу в Україні виявили 38 257 нових випадків COVID-19

Станом на 9 лютого в Україні з початку пандемії коронавірусу лабораторно підтверджено 4 380 047 випадків зараження COVID-19, зокрема, за минулу добу - 38 257. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"38 257 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 3 308 дітей та 1076 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 4385 осіб, летальних випадків - 240, одужало - 17 063 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 4 380 047 осіб, одужало - 3 713 348 осіб, летальних випадків - 101 887", - йдеться у повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 3864; Вінницька область - 1000; Волинська область - 1120; Дніпропетровська область - 2111; Донецька область - 1881; Житомирська область - 1557; Закарпатська область - 978; Запорізька область - 1431; Івано-Франківська область - 750; Київська область - 1314; Кіровоградська область - 344; Луганська область - 774; Львівська область - 2161; Миколаївська область - 819; Одеська область - 3587; Полтавська область - 1454; Рівненська область - 2006; Сумська область - 1597; Тернопільська область - 1011; Харківська область - 2293; Херсонська область - 1012; Хмельницька область - 2093; Черкаська область - 1120; Чернівецька область - 929; Чернігівська область - 1141.