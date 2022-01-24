Зеленський пообіцяв додаткові 500 гривень за щеплення бустерною дозою

Вакцинація від коронавірусу бустерною дозою буде винагороджена - президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень за додаткове щеплення.

Гроші можна буде отримати на картки "єПідтримка". Про це він заявив під час звернення після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Імунітет зростає після кожної дози вакцини. Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн, - наголосив Зеленський.

Наразі гроші за вакцинацію можуть отримати повнолітні українці після двох щеплень від коронавірусу. Куди можна витратити кошти: квитки в театр, кіно чи на концерт; абонемент в спортзал чи фітнес-центр; книги; квитки на потяг та внутрішні авіарейси; медикаменти (для людей від 60 років).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисячу за вакцинацію з 24 січня можна витратити на ліки в аптеці. Покупки можна робити як онлайн, так і офлайн. Послуга доступна для тих, хто старше 60 років. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. За матеріалами racurs.ua