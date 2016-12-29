Апелляционный суд отменил решение первой инстанции об аресте Курченко

Апелляционный суд г.Киева отменил решение Печерского районного суда г.Киева об избрании беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает в среду пресс-служба Апелляционного суда г.Киева, 28 декабря 2016 года коллегия судей Апелляционного суда г.Киева удовлетворил апелляционную жалобу защиты С.Курченко на определение следственного судьи Печерского райсуда г.Киева от 10 мая 2016 года, которым удовлетворено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины об избрании в отношении С.Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский райсуд г.Киева также разъяснил, что после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства суд должен будет рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения.

Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого С.Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

С.Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.