Боевики ОРДЛО заявляют, что готовы меняться "690 на 47"

В руководстве боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47".

Об этом во вторник сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на так называемую "уполномоченного по правам человека" боевиков Дарью Морозову.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это - те, кого подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР - это цифра "494 на 41", и "196 на 6 - это со стороны ЛНР", - заявила она.

Как известно, ранее Боевики "ДНР" утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубленую двух заложниц Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.