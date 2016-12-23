Боевики требуют освобождения 700 своих за 50 украинцев

Представители террористических организаций не подтверждают наличие 110 украинских заложников. Об этом сообщила в своем Facebook вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

Геращенко напомнила, что сегодня президент страны-агрессора Владимир Путин вновь заявил об обмене пленных в формате "всех на всех". "То есть, гражданских, схваченных на оккупированных территориях за проукраинские взгляды (и которых продолжают ежедневно задерживать) и наших военных, которые защищали нашу землю - на всех, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства", - подчеркнула она.

По ее словам, эту мантру сегодня слово в слово повторили представители "ДНР" и "ЛНР". "Они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, которых требует освободить СБУ и минская группа, а говорят, что у них находится вдвое меньше. И требуют от Украины немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить менее 50", - подчеркнула представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса.

Она добавила, что в списке тех, чьей амнистии требуют боевики, есть убийцы и другие лица, совершившие тяжкие преступления. При этом, в списке тех, готовность к выдаче кого подтверждают боевики, нет многих из тех украинцев, судьбы которых известны контактной группе. "Их просто прячут и не дают ни одной информации об освобождении", - отметила Геращенко.

Сегодня на скайп-конференции украинская сторона ставила вопрос поиска компромисса для обмена пленными до рождественских праздников. "Напоминали об обещании ОРДО освободить подростков, поднимали вопрос о немедленной передаче Украине нового заложника, который раненым попал в руки боевиков несколько дней назад, при боевом столкновении. Ответа не было. Вернее, по сути, весь мир услышал сегодня ответ от главы РФ: что режиссеры и журналисты - диверсанты и террористы, украинская сторона не амнистирует всех, что должен быть принят закон об амнистии. Да, об амнистии кричали сегодня и ОРДЛО", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

По данным СБУ, в тюрьмах оккупированного Донбасса боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" держат 109 украинских заложников, еще 492 человека считаются пропавшими без вести.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.