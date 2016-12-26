Из плена боевиков за год освободили 16 заложников - Тандит

В 2016 году из плена боевиков удалось освободить 16 украинских заложников. Об этом сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает Радио Свобода.

"В 2014 и 2015 году было освобождено значительное количество наших пленных. На сегодняшний день в этом году были освобождены пока 16 человек. Причина - тема освобождения заложников стала заполитизированной", - сказал он.

По словам Тандита, украинская сторона ожидает освобождения 48 украинских заложников, о которых проходили переговоры в Минске. "Мы готовы отдать 228 человек. Более того, мы сейчас отдаем как знак доброй воли 15 человек. И эти 15 человек есть в списках, которые подала та сторона. Мы надеемся, что, кроме двух женщин, которых передадут Украине, что именно Россия будет принимать решение о количестве пленных, о котором говорили в Минске", - добавил советник председателя СБУ.

Напомним, главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

По последним данным СБУ, в плену боевиков находятся 110 граждан Украины. Украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Освобождение заложников является одним из требований Минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса.