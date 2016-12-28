Кабинет министров Украины представил среднесрочный план действий 2017-2020 годы.

"Мы обещали, что в конце 2016 года мы предложим среднесрочный план действий, который даст возможность очень четко определить задачи, приоритеты и цели, которые мы хотим достичь. Сегодня, выполняя обещание, хочу презентовать наш коллективный план, план действий", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

По его словам, план действий рассчитан на 2017-2020 годы.

Премьер отметил, что план базируется на определенных приоритетах: экономический рост и его стимулирование как основа; эффективное управление и развитие человеческих ресурсов; безопасность и оборона.