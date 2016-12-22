МИД анализирует возможные контрмеры РФ на введение Украиной визового режима - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Министерство иностранных дел Украины анализирует возможные контрмеры России в ответ на возможное введение Украиной визового режима для российских граждан.

"У нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам", - сказал министр в эфире 1+1.

Он отметил, что визовый режим соответствует нормам отношений между цивилизованными странами.