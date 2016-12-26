МИД Украины прокомментировало дипломатический скандал с Израилем

Во время голосования по резолюции ООН об Израиле Украина руководствовалась соблюдением норм международного права, потому что на собственном примере почувствовала, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение. После того, как на Генеральной ассамблее ООН Киев проголосовал против права Израиля строить поселения на палестинских территориях, отношения между Украиной и Израилем резко ухудшились. Доводы украинского МИД израильская сторона не учла.