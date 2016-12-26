Мы счастливы освобождению каждого человека - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что Киев приветствует освобождение каждого гражданина Украины.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" заявление руководителей т.н. "ЛНР" и "ДНР" о намерениях передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных женщин, И.Геращенко сказала: "Мы счастливы освобождению каждого человека. Если передача украинской стороной 15-ти тех, кого запрашивали ОРДЛО, среди которых 6 женщин, способствует освобождению и разблокирует этот процесс, мы счастливы".

Как сообщалось, руководители так называемых "ДНР/ЛНР" заявили о намерениях передать двух пленных женщин Н.Савченко.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс освобождения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в заявлении глав "ЛНР" и "ДНР" на сайте "Луганский информационный центр".