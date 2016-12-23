"Нормандский формат" недостаточно эффективен, но отказ от него приведет к ухудшению ситуации - Путин

"Нормандский формат", включающий Россию, Украину, Германию и Францию, пока не позволяет эффективно разрешить кризис на Донбассе, он работает вяло, но утрата этого механизма была бы вредна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нормандский формат действительно не демонстрирует той сверхэффективности, остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Он отметил, что все же работа в этом формате должна быть продолжена

"Если мы утратим этот механизм, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось",- сказал В.Путин.

В.Путин также заявил, что поддерживает обмен лиц, удерживаемых на Донбассе и украинскими властями, по формуле "всех на всех", и призвал Киев помиловать и отпустить тех, кого там считают "законно осужденными".

"Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена "всех на всех". И я лично с этим полностью согласен", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Однако, как пояснил президент, "позднее выяснилось, что за этой формулой - "всех на всех" - стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса".

"Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, признаются украинскими властями удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен", - пояснил В.Путин.

"Если уж "всех на всех", то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно", - подчеркнул президент РФ.