Новым "прокурором" оккупированного Крыма стал бывший зампрокурора Москвы‍

Так называемый государственный совет Крыма сегодня, 28 декабря, на внеочередном пленарном заседании согласовал назначение Олега Камшилова, ранее работавшего первым зампрокурора Москвы, на должность "прокурора" оккупированного Крыма, передает ТАСС.

"Генеральный прокурор вносит на ваше согласование на должность прокурора Камшилова Олега Анатольевича", - отметил он.

По словам заместителя генпрокурора, "Камшилов имеет большой опыт работы и по своим профессиональным качествам сможет организовать деятельность прокуратуры Республики Крым".

В свою очередь Камшилов отметил, что на новом посту видит свою работу в контроле за использованием средств, которые направляются в оккупированный Крым из федерального бюджета, в создании условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции. Он также высказался за взаимодействие прокуратуры с органами "крымской власти".

За согласование его кандидатуры на должность прокурора проголосовали 62 из 62 депутатов, присутствовавших на сессии. В соответствии с "Конституцией" оккупированного Крыма, согласование на пост "прокурора" требует голосования в региональном парламенте.

Отмечается, что Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года - первым заместителем прокурора города Москвы. Ранее, с мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская, избранная депутатом Государственной думы.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин указом No 530 от 06.10.2016 уволил "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую. Ранее сообщалось, что 26 сентября "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская написала заявление в Генеральную прокуратуру РФ об увольнении в связи с избранием в Государственную думу.

Поклонская стала депутатом нелегитимной Государственной думы по квоте оккупированного Крыма по спискам партии "Единая Россия". Она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев.