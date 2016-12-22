Помилованные президентом осужденные будут переданы ОРДЛО

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркивает, что помилованные президентом Украины Петром Порошенко несколько человек будут переданы ОРДЛО.

"Я очень благодарна президенту за этот акт милосердия, за его преданные усилия сделать все возможное и невозможное для освобождения заложников. Напомню, украинская сторона в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц, как акт гуманизма. Большинство помилованы президентом, среди них - 6 женщин, есть пожилые и больные лица", - написала она на странице в Фейсбуке, выразив при этом ожидание, что другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и "процесс освобождения заложников будет разблокирован".

И.Геращенко отметила, что вопросу освобождения заложников была полностью посвящена работа гуманитарной подгруппы в Минске 21 декабря.

"Я с осторожным оптимизмом констатирую, что у нас есть обещание (от второй стороны - ИФ), что подростки, задержанные за "диверсионную деятельность", новогодние праздники встретят в кругу семьи. Нам это пообещали, и мы будем счастливы, что дети будут с семьями (проживающими в оккупированном Донецке)", - написала она.

При этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе напомнила, что до Нового года 15 человек из разыскиваемых ОРДЛО украинская сторона помилует в качестве жеста гуманизма. А в ОРДО заявили, что с их стороны было жестом гуманизма освобождение Тараса Колодия.

"Мы в тысячный раз говорили по фамилиям и спискам, чтобы выйти на компромисс. Мы предложили в пятницу (23 декабря – ИФ) провести скайп-конференцию, лишь бы был результат", - проинформировала И.Геращенко.

Как сообщалось, указом президента Украины от 20 декабря помилованы 9 осужденных.