Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", сообщается на официальном сайте главы государства.

"В связи с принятием данного закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - отметил П.Порошенко.

Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне, что должно повысить "уровень компетентности и профессионализма" и значительно сократит количество проверок. П.Порошенко также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот менее 3 млн грн.

"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул президент, добавив, что монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС.

По его словам, шаги по администрированию налога на прибыль, НДС, ЕСВ, НДФЛ и других создается "кардинально другой налоговый, инвестиционный климат". Глава государства высказал уверенность, что быстрая имплементация данного закона значительно улучшит инвестиционный климат в Украине.

Подписание состоялось во время встречи президента с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и министром финансов Украины Александром Данилюком. "Я хочу поздравить вас с завершением чрезвычайно важного процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлеченные и бизнес-круги, и общественные активисты", - сказал П.Порошенко.

Н.Южанина отметила, что данным законом создаются механизмы для вывода бизнеса из тени. "Действительно это новые отношения между государством и бизнесом. И, кстати, первый шаг на встречу бизнеса предприняло государство. Я думаю, что бизнес нам ответит тем же - доверием к государству", - сказала она.

"После Вашей подписи данный Закон должен заработать и это будет глоток свежего воздуха, которого так ожидал бизнес", - отметил А.Данилюк, обращаясь к П.Порошенко.