Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в Украину печатной продукции из РФ антиукраинского содержания

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 8 декабря закон №5114 "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

Согласно информации о состоянии прохождения документа на сайте украинского парламента, 30 декабря указанный закон "возвращен с подписью президента".

Закон вступает в силу в день, следующий за его публикацией.

При этом Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона обязан обеспечить издание соответствующих нормативно-правовых актов, привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года Верховная Рада Украины 237 голосами народных депутатов запретила распространение на территории Украины печатной продукции, пропагандирующей государство-агрессора, и ограничила ее ввоз на территорию Украины из РФ.

Согласно принятым изменениям, запрещено выпускать и распространять продукцию, которая пропагандирует государство-агрессора, в частности, его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, которые публично поддерживают оккупацию территории Украины. Кроме того, запрет распространяется на печатную продукцию, которая содержит материалы, направленные на ликвидацию независимости Украины, смены конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв безопасности.

Издательская продукция, которая происходит, издана или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины, распространена в стране при условии наличия соответствующего разрешения, за исключением издательской продукции, которая ввозится гражданами ручной клади или в сопровождаемом багаже в количестве не более 10 экземпляров.

"Речь идет о том, что при Министерстве культуры будет создан экспертный совет, в который войдут признанные специалисты и авторы, которые будут анализировать все тиражи печатной продукции из государства-агрессора. Если там будет содержаться популяризация государства агрессора, его органа власти, если там авторы или кто-то, кто издал эти книги, являются людьми, поддержавшими оккупацию Украины, то, конечно, такие тиражи не будут допущены на территорию Украины", - пояснила глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, выступая с трибуны парламента перед голосованием.

Кроме того, в принятом законе прописан порядок выдачи разрешения на ввоз в Украину продукции из РФ.