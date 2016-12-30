Порошенко убежден, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину

Участие в составе прибывшей в Киев делегации Сената США представителей обеих партий – Демократической и Республиканской, - подтверждает, что поддержка Украины в Конгрессе США останется и в дальнейшем, считает президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (англ. John Sidney McCain III, Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (англ. Lindsey Graham, Республиканская партия) и Эми Клобучар (англ. Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия).

"Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в обнародованной информации.

П.Порошенко назвал "очень важным, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом". Глава государства заверил американских политиков, что Украина чувствует эту надежную поддержку и помощь, что является очень важным "в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны".

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Кроме того, П.Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Он также отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".

Президент отметил, что Украина борется не только за свою независимость: "Мы боремся за свободу, ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке".

П.Порошенко также рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

"В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость в помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении пресс-службы президента.