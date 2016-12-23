Президент РФ Владимир Путин не считает, что Россия виновата в аннексии Крыма, войне в Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, пишет ТАСС.

"Мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами", - сказал он.

Президент страны-агрессора в который раз назвал причиной всех бед "госпереворот" в Киеве. "Присоединение" Крыма стало следствием нежелания самих крымчан мириться этим.

В этот раз, однако, Путин обвинил во всем также европейских партнеров Украины, которые, по его словам, не договорились между собой, как имплементировать соглашение об ассоциации.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.