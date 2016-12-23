Президент России Владимир Путин уверен, что отношения между Россией и Украиной нормализуются. Об этом он сказал Во время ежегодной пресс- конференции по итогам года.

"Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации со строительством Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.

При этом Путин добавил, что Керченский мост будет важным для коммерческих российско-украинских отношений и гуманитарных связей.

"В целом, мост востребован. В программе по развитию Крыма ему предоставлено много экономических льгот. Нужно средствами еще и правильно распорядиться. И не все задержки связаны с РФ. Нужно время, чтобы произошла интеграция. А она происходит - хорошими темпами", - сказал Путин