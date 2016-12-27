Савченко презентовала свой новый проект "Руна"

Народный депутат Надежда Савченко во Львове презентовала свою общественную платформу РУНА

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Сегодня мы хотим вам представить общественную платформу. Это не политический проект. Партия - это всего лишь механизм. Она у нас появится, когда будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги и какой- то популизм", - сказала Савченко.

"РУНА -это движение украинского народа, активных мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, изменения настоящей системы. Это революция украинского народа как исключительное требование Революции Достоинства", - добавила она.

Участниками мероприятия, кроме Савченко, стали Назар Мухачев, сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское Казацкое Войско" (Киев); Теодор Дякив, представитель экспертной группы "Народный суверенитет" (Львов).