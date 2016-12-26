СБУ допросила Савченко после встречи с главарями боевиков

Глава Службы безопасности Украины негативно относится к встрече нардепа Надежды Савченко с лидерами "ЛНР" и "ДНР". Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

"Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи - то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.

Он добавил, что после этого говорил с Савченко, и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.

Также глава СБУ напомнил, что после встречи Савченко с лидерами "ЛНР" и "ДНР" ее пригласили в ведомство, и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована