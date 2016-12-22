Суд разрешил следователям по делу Януковича обыскать администрацию Путина

Печерский районный суд Киева 14 декабря удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича и разрешил временный доступ к документам и вещам, которые находятся в Администрации президента России. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений от 20 декабря.

"Предоставить старшему следователю по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, к которым следователь или прокурор будут обращаться с запросом о предоставлении международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента Российской Федерации", - говорится в решении суда.

Речь идет, в частности, о возможности доступа к оригиналу обращения Виктора Януковича на имя Владимира Путина с просьбой задействовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, а также к другим документам, с которыми экс- президент Украины обращался к руководству РФ.

Срок действия определения суда - 30 дней с момента принятия решения.

"В случае невыполнения определения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании определения, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска... с целью розыска и изъятия указанных вещей и документов", - говорится в определении суда.