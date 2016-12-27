Суд в Москве признал Революцию достоинства "госпереворотом"

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Майдане в 2014 году государственным переворотом. Об этом сообщает "РИА Новости". "В посольстве США действовал штаб Майдана", - заявил бывший депутат Верховной рады. Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события революции, как антиконституционный государственный переворот. "По словам экс-чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якименко заявил на процессе, что всеми событиями на Майдане руководили официальные лица США", отмечают в сообщении. Также в суде допросили бывшего президента Украины Виктора Януковича.

