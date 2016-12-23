Трибунал в начале 2017г приступит к рассмотрению иска Украины к РФ относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву – МИД

В Международном трибунале ООН по морскому праву в начале 2017 года начнется рассмотрение иска Украина к Российской Федерации относительно нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщил в пятницу пресс-центр Министерства иностранных дел Украины, трибунал, сформирован 22 декабря 2016 года и будет состоять из следующих членов: судья Пайк (Южная Корея) – назначен президентом трибунала; судья Бугетайя (Алжир); судья Гомез-Робледос (Мексика); профессор Льов (Великобритания) – назначен Украиной; судья Голицын – назначен Российской Федерацией.

"Назначенные члены трибунала имеют репутацию справедливых, компетентных, честных и независимых экспертов в сфере международного морского права. МИД выражает искреннюю благодарность вице-президенту Международного трибунала ООН по морскому праву за оперативное формирование состава трибунала", - сказано в сообщении МИД.

Как сообщалось, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Российской Федерацией относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву.

Украина заявляет, что Российская Федерация нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к АР Крым морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб.