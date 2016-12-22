Секретарь СНБО Александр Турчинов поехал на передовую в районе Светлодарской дуги.

Александр Турчинов провел совещание с военным руководством АТО на передовых позициях на Востоке. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

Турчинов посетил передовые позиции 54-й бригады. В частности, секретарь СНБО осмотрел оборонительные позиции и обсудил с украинскими защитниками ситуацию в последние дни на этом участке фронта.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительный урон", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО заверил, что "Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях".